17-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта полностью обрила голову

Старшая дочь звезд Голливуда Шайло всегда поражала поклонников невероятным сходством с обоими родителями. Ей пророчили завидное будущее в кинематографе или модельном бизнесе, однако в подростковом возрасте девочка стала вызывать больше вопросов, нежели восхищений. Дело в том, что она все никак не могла определиться со своим гендером и носила то женские, то мужские вещи.

До прошлого года Шайло все-таки считала себя парнем, поэтому и ее гардероб был соответствующий. Но потом наследница Джоли и Питта изменила свое мнение. К удивлению фанатов, она стала появляться на красных дорожках в платьях и с красивым макияжем. Тогда многие решили, что подростковый бунт окончился, и девочка, наконец, приняла свою природу. Впрочем, это оказалось ненадолго.

После развода родителей Шайло встала на сторону отца, так как всегда была ближе именно с ним, поэтому на зло матери вновь стала носить только объемные вещи. Она состригла волосы и перестала ухаживать за собой. А недавно стало известно, что дочь Джоли и Питта полностью обрила голову. Ее фотографии с новой прической появились в социальных сетях. Их сделали поклонники актрисы.

Напомним, что Анджелина и Брэд до сих пор ведут войну друг с другом. Несмотря на то, что с момента расставания прошло уже пять лет, они до сих пор не могут решить, что же делать с опекой. Сейчас все дети живут с артисткой, так как она обвинила бывшего мужа в насилии. Чтобы добиться разрешения видеться с наследниками, Питту даже пришлось пройти лечение от алкоголизма и курс семейной психотерапии. Однако Джоли все равно выступает против того, чтобы актер как-то участвовал в их жизни.

Ранее стало известно, что Брэд Питт выставил на продажу свой огромный особняк, чтобы купить дом поменьше и уйти на пенсию.