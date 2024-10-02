16-летняя дочь Николь Кидман дебютировала на подиуме на Неделе моды в Париже

Дочь актрисы Николь Кидман Сандей дебютировала на подиуме в 16 лет. Девушка приняла участие в показе, прошедшем в рамках Недели моды в Париже. Об этом сообщает Daily Mail.

Звездная наследница примерила на себя одежду из весенне-летней коллекции известного бренда. На ней был белый комплект из топа с лентой и юбкой. Также для Сандей подобрали серые гетры и черные туфли.

Это был первый выход дочери Кидман на подиум. Однако многие ее раскритиковали за решение поучаствовать в показе. В Сети пользователи усомнились, что на мероприятие Сандей попала из-за своей внешности, а не из-за известной фамилии.

Напомним, что Николь делилась — дочь хочет покорить модную индустрию. Она упрашивала мать, чтобы она разрешала посещать ей показы. Но актриса ждала, чтобы ей исполнилось 16 лет, и сейчас активно отпускает ее на светские мероприятия.

Впрочем, на первый показ Сандей Кидман не пришла. Поклонники предположили, что она не хотела отнимать у дочери «минуту славы». С дебютом она поздравила ее позже на званом ужине.

Ранее Николь Кидман впервые появилась на публике после смерти матери и поразила фанатов худобой.