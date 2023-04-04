130 млн долларов за молчание о тайном романе: Дональд Трамп арестован из-за возможных выплат порнозвезде

Бывший президент США Дональд Трамп арестован 4 апреля. Ранее источник сообщал, что его могут обвинить в незаконных выплатах порнозвезде.

Речь шла об актрисе и сценаристе порнофильмов Стефани Клиффорд. Утверждалось, что Трамп мог отдать ей 130 млн долларов за молчание о тайном романе.

Трамп предсказывал свой арест несколько дней назад.

Сейчас он ждет предъявления обвинений. У экс-президента снимут отпечатки пальцев. По данным Telegram-канала Mash, на Трампа не будут одевать наручники. Его также не станут фотографировать в анфас и профиль.

Ранее порноактриса заявляла, что Трамп спал с ней. Она выпустила книгу, в которой рассказала подробности. Средства в размере 130 млн долларов были выплачены ей из предвыборного фонда Трампа, а цель была обозначена как «оплата юридических услуг». Это считается незаконным.

Ранее ведущая Алена Водонаева рассказала о желании сняться в порно.