11-летняя дочь Ким Кардашьян улетела в Нью-Йорк с подругами на частном джете

11-летняя дочь Ким Кардашьян улетела праздновать свой день рождения с подругами на частном самолете. Девочки отправились в Нью-Йорк. Об этом сообщает The Sun.

15 июня дочка Ким Кардашьян Норт праздновала свое 11-летие. В честь этого события звездная мама отправилась с наследницей и ее подругами в Нью-Йорк на частном самолете.

Именинницу поздравляли в ресторане Serendipty3, а потом девочки поехали в арт-студию раскрашивать игрушки. Вечером дети веселились в парке аттракционов.

Модель Ким Кардашьян родила Норт от Канье Уэста, с которым развелась в 2023 году. В браке пара воспитывала четверых детей.

Интересно, что недавно поклонники осудили Ким Кардашьян за полет на частном джете за чизкейком. Модель улетела в Париж всего на день день, чтобы попробовать особенный десерт, но по приезде ей сообщили, что чизкейка больше нет.

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