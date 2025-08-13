«100 лет назад было бы иначе»: почему портреты Карла III не пользуются спросом среди британских госучреждений

Власти Великобритании запустили патриотичную кампанию с бесплатной раздачей портретов короля Карла III госучреждениям. Инициатива приурочена к началу правления нового монарха. На нее потратили 2,7 млн фунтов.

Однако план британского правительства провалился после того, как более 46 тысяч учреждений проигнорировали предложение получить изображение Его величества, пишет The Guardian. Размещать у себя монарший лик отказались в основном больницы, которые заказали лишь 3% портретов и университеты — 7%.

Портрет пожелала получить лишь треть адресатов. Большая часть из них, это государственные органы, — 73%. Свои кабинеты изображением Карла также украсили все 23 береговые охраны.

Несмотря на то, что картины закупались на деньги налогоплательщиков и предназначались для публичного показа, нынешний кабинет министров умолчал о том, куда именно были отправлены изображения короля. Объяснялось это тем, что обнародование списка станет «нарушением доверия», и огласка якобы «может отбить у организаций желание участвовать в подобных проектах в будущем из-за негативного освещения в СМИ».

«Если бы мы вернулись на 100 лет назад, мы почти наверняка увидели бы портрет короля в большинстве государственных и многих частных учреждений, а также во многих частных домах», — заявил историк королевской семьи Эд Оуэнс.

По его словам, сокрытие данной информации на самом деле может обозначать, что к фигуре монарха сегодня нет особого интереса.

