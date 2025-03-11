Звезда «Гарри Поттера» заявила, что будет продавать фото и видео своих волос

Актриса Джесси Кейв, наиболее известная по роли Лаванды Браун в серии фильмов о Гарри Поттере, создала аккаунт на OnlyFans. О своем новом бизнесе она рассказала в социальных сетях.

При этом на платформу, которую чаще всего используют для продажи материалов «интимного характера», она не намерена загружать ничего подобного. Кейв рассказала, что будет продавать контент, связанный с волосами.

«Я завела аккаунт для тех, кому нравится, как скользит расческа по волосам. Пока я не могу позволить себе микрофон, но мой контент будет платным. Никакого сексуального подтекста, только волосы. Это фетиш для многих», — объяснила она.

После участия во франшизе про Мальчика, Который Выжил, Кейв ушла их кино. Сейчас она воспитывает четверых детей.

Ранее исполнивший роль Малфоя актер заявил, что хотел бы сыграть Гермиону в новой экранизации Гарри Поттера.