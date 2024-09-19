Журналисты раскрыли гонорары напавших на офис Wildberries

Напавшим на офис Wildberries обещали заплатить по 100 тысяч рублей. Об этом сообщает mk.ru.

Журналистам удалось выяснить, что напавшим 18 сентября на офис маркетплейса бойцам обещали заплатить по 100 тысяч рублей. При этом мужчин просили не устраивать погром, рассказал источник.

«Было сказано — никого не бить, не ломать, не зверствовать, но показать свою силу», — объяснил информатор.

Участникам атаки пообещали, что проблем после акции устрашения не будет. Однако в итоге правоохранители возбудили сразу несколько дел — по статьям «Убийство», «Покушение на убийство», «Покушение на сотрудника правоохранительных органов» и «Самоуправство».

19 сентября стало известно о задержании Владислава Бакальчука, который возглавлял рейд к офису маркетплейса. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что состояние Татьяны Бакальчук резко сократилось с 7,9 млрд до 4,1 млрд долларов.