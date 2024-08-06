Журналистку и феминистку Залину Маршенкулову объявили в международный розыск

Известную журналистку и активистку феминистического движения Залину Маршенкулову объявили в международный розыск. Ее обвиняют по статье о публичном оправдании терроризма из-за публикации о взрыве, в результате которого погиб журналист Владлен Татарский.

Судебные документы опубликованы на сайте Московского городского суда. В них сообщается, что заочно Маршенкуловой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента ее фактического задержания. В случае экстрадиции или депортации на адрес — с момента выдачи журналистки правоохранительным органам Российской Федерации, пишет Газета.Ru.

Журналистку объявили в федеральный розыск 17 апреля, когда следователи провели обыск в ее квартиры, которая расположена в Москве рядом с музеем-заповедником Кусково.

Скорее всего, следствие заинтересовал пост Маршенкуловой, в котором она критиковала погибшего журналиста.

Ранее на Украине отправили на 12 лет в тюрьму сестру российского военного, участвующего в СВО. Ее обвинили в госизмене и терроризме.