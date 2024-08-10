«Жулик и мошенник»: Милонов считает, что боксерша Хелиф победила на ОИ «через одно место»

Боксерша из Алжира Иман Хелиф, провалившая в прошлом году гендерный тест, стала золотым призером Олимпийских игр в Париже. На ее победу резко отреагировал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Милонов убежден, что Иман на самом деле — мужчина. По его словам, в современном олимпийском спорте наступили времена римского Калигулы. Политика вытеснила здравый смысл, убежден депутат.

Он отметил, что в спорте этой победой полностью уничтожаются понятия мужчины и женщиной. Милонов призвал Россию ни в коем случае не признавать эту победу.

«Он не олимпийский чемпион, он жулик и мошенник. Решил себе не мытьем, так катаньем сделать победу через одно место», — цитирует Милонова NEWS.ru.

Напомним, алжирская боксерша в финале Олимпиады победила китаянку Ян Лю со счётом 5:0. После спортсменка выступила с громкими заявлениями, отметив, что она родилась женщиной и всегда ей будет. Хелиф поздравил комментатор Дмитрий Губерниев, однако многие посчитали, что она получила золото незаслуженно.