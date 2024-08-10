«Я родилась женщиной»: Губерниев поздравил боксершу-трансгендера* с победой на Олимпиаде

Провалившая в прошлом году гендерный тест боксерша из Алжира Иман Хелиф стала золотым призером Олимпийских игр в Париже в весе до 66 кг. С победой спортсменку поздравил Дмитрий Губерниев.

В финале в весовой категории до 66 кг она победила китаянку Ян Лю со счётом 5:0.

После победы Хелиф принимала поздравления от президента Алжира и выступала с громкими заявлениями. Боксерша-трансгендер ЛГБТ* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) заявила, что она женщина.

«Я родилась женщиной, я жила как женщина, я соревновалась как женщина — в этом нет никаких сомнений», — говорила она.

Многие возмутились победой Хелиф на Олимпиаде, посчитав ее нечестной. Некоторые подозревают, что спортсменка до сих пор является мужчиной. Боксер Василий Войцеховский назвал ее выступление «издевательством над спортом».

Однако за алжирскую боксершу вступился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Журналист отметил, что Россия и Алжир дружат десятилетиями, поэтому нужно поздравить представительницу этой страны.

«Если Россия и Алжир друзья, то нехорошо ругать спортсменов из дружественной страны!!! Тут поддерживать надо… Или я что-то не понимаю», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

В комментариях Дмитрию написали, что он оправдывает ЛГБТ*-сообщество, запрещенное в России. Журналист ответил на это обвинение: «Петр, хватит пить, займись боксом».

Ранее итальянская боксерша отказалась продолжать бой с алжирской спортсменкой. После первых ударов она снялась с поединка.

ЛГБТ* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ)