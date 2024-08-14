«Живет в центре Москвы, ездит на нормальной машине»: священник разнес предпринимателя Германа Стерлигова

Священник Павел Островский «разнес» православного предпринимателя Германа Стерлигова. Он заявил, что тот живет в центре Москвы и «ездит на нормальной машине».

Соответствующие высказывания прозвучали в беседе Островского с режиссером Валерией Гай Германикой.

Он призвал не путать его и рассказал о двуличии Стерлигова.

«Он-то как раз относится к тем, кто в центре Москвы живет. Эта ферма - фейк один», - поделился мнением священник.

Также Островский размышлял, на чем ездит Стерлигов: на лошади или на автомобиле.

«Ездит он на нормальной машине, без каких-то проблем. И часы у него – не палку воткнул в землю и солнце ждет», - заявил собеседник Германики.

Он отметил, что православный предприниматель выезжает с фермы и «вылезает в интернет».

Ранее Стерлигов развелся с женой – они прожили в браке 30 лет. Также бизнесмен хвастался тем, что ест сыр стоимостью 120 тыс. рублей за килограмм. Он указал – натуральная пища может быть дешевой только в случае, если человек сам трудится.