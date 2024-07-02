Жителям Воронежа включили отопление в 35-градусную жару

Жители Воронежа пожаловались на включенное в 35-градусную жару отопление. В управляющей компании заявили, что «так получилось».

Об инциденте рассказал Telegram-канал «Подъем».

Сообщения об отоплении в жару появились в общем чате дома, расположенного на бульваре Победы. Жильцы писали: «На улице 35-37 и еще отопление, люди и животные с ума сойдут», «МЧС предупреждает о жаре, а в доме дали отопление».

Источник обратился в управляющую компанию, которая обслуживает дом. Там заявили, что проводят опрессовку системы отопления для подготовки к следующему отопительному сезону. К вечеру работы обещали закончить, жильцов дома о них предупреждали.

«Это такое стечение обстоятельств, никто отопление не включал в жару», - сообщили в УК.

Ранее футболист Артем Дзюба призвал перестать жаловаться на погоду. Спортсмен заявил, что «народ у нас удивительный».