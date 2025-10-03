Жительнице Перми удалили здоровый орган из-за того, что врач неверно разобрал МРТ

В Перми женщине по ошибке удалили здоровый орган. Это случилось из-за того, что врач неправильно разобрал МРТ брюшной полости. Теперь россиянке нужна пожизненная терапия.

Подробности сообщает URA.RU.

Женщине назначили МРТ после жалоб на изжогу и отсутствие аппетита. Она обратилась в частную клинику, где специалист увидел полип в желчном пузыре. Пациентке назначили операцию.

Хирурги удалили весь орган – так обычно делают при обнаружении образований. Когда желчный пузырь отправили на гистологическое исследование, выяснилось, что полипа не было.

После операции здоровье россиянки ухудшилось, ей требуется пожизненная терапия. Клиентка клиники обратилась в суд. С медучреждения взыскали 300 тыс. рублей за моральный вред, 8,4 тыс. за МРТ и 154 тыс. как штраф за отказ возместить ущерб в добровольном порядке.

Ранее сообщалось, что в США 61-летний мужчина умер в кабинете МРТ – он вошел в палату, когда жене делали сканирование колена. На шее у американца висели девятикилограммовые цепи для силовых тренировок – магниты аппарата притянули мужчину. Когда его извлекли, случилась серия сердечных приступов.