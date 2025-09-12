Жительница Подмосковья пытается доказать, что не рожала дочь-петербурженку и не должна 1,7 млн алиментов

Жительница Московской области подала иск, в котором утверждает, что не рожала дочь-петербурженку. Она требует провести экспертизу для подтверждения непричастности к материнству.

Подробности сообщает 78.ru.

В 2007 году в Петербурге 23-летняя девушка родила дочь. На следующий день она покинула роддом, оставив ребенка. Однако данные матери вписали в свидетельство о рождении. Девочка росла за счет государства.

Женщина с теми же данными утверждает, что в 2007 году была за границей, родила там сына. Затем переехала в Подмосковье. Теперь с россиянки требуют алименты в размере 1, 7 млн рублей.

Женщина обратилась в суд Санкт-Петербурга. В своем иске к загсу она требует оспорить запись о рождении ребенка. Ее заявление принято к производству, суд выяснит обстоятельства дела.

