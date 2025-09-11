Суд отменил штраф женщине, приславшей в чат смайлик клоуна

Жительнице Красноярска отменили штраф за оскорбление с помощью эмодзи клоуна. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

Суд рассмотрел необычный инцидент с двумя соседками – Натальей и Ириной. Они поругались в дачном чате, первая назвала вторую «хабалкой» и отправила смайлик в виде клоуна. Ирина оскорбилась и решила наказать женщину через суд.

Сначала Наталью признали виновной и обязали выплатить Ирине 5 тысяч рублей. Но потом решение первой инстанции было отменено Советским судом. В слове «хабалка» и смайлике не увидели оскорбления.

«Таким образом, материалы дела не содержат доказательств наличия неприличной формы выраженного фигурантки высказывания и не свидетельствуют об оскорблении потерпевшей. Производство по делу прекратить в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление», — говорится в материалах дела.

