Жительница Кудрово за полчаса родила во дворе своего дома, не успев сесть в такси

Жительница Кудрово родила ребенка за полчаса, не успев сесть в такси и не дождавшись приезда скорой. Ее дочь появилась на свет прямо во дворе дома.

Подробности сообщает «Фонтанка».

Ночью 24 июля женщина почувствовала схватки. Приняв душ, женщина поняла, что легкие толчки в животе не что иное как начало родов.

«Разбудила мужа, пока вышли, у меня во дворе начались потуги. Показалась голова ребенка. Во время второй потуги малышка родилась. Появилась на свет за полчаса», - рассказала россиянка изданию.

Для женщины этот ребенок стал вторым. В роддом роженица не успела – девочка появилась на свет во дворе.

Муж пытался вызвать скорую, но быстро это сделать не получилось. Медики прибыли примерно через полчаса. Мама с новорожденной дочкой ждала скорую, сидя на пеленке прямо на земле.

Роженицу и малыша доставили в роддом в Гатчине. Их обследовали, самочувствие обоих хорошее. Дальше маму с дочерью ждет выписка.

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