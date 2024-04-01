Жительница Китая хотела отравить беременную коллегу, чтобы она не ушла в декрет. Об этом сообщает Газета.Ru.

Сотрудница китайского бюро по гидрологии и водным ресурсам в провинции Хубэй несколько раз замечала, что вода в кружке, из которой она пьет в офисе имеет странный привкус и запах. Коллеги девушки шутили, что ее таким образом кто-то пытается отравить. Какого же было ее удивление, когда она решила проверить эту версию.

Беременная сотрудница, которая вскоре должна была уходить в декретный отпуск, поставила камеры наблюдения рядом со своим рабочем местом. Позже она решила просмотреть записи и увидела, как ее коллега подсыпает неизвестное вещество в ее стакан с водой.

Выяснилось, что сотрудница насыпала некий препарат, который способен вызвать выкидыш. Задержанная девушка рассказала полицейским, что таким образом не хотела работать вместо своей беременной коллеги, которая должна была уйти в декрет.

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