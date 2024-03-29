Врачи в Праге перепутали пациенток и сделали аборт здоровой женщине

В Клинике гинекологии и акушерства в Праге врачи перепутали пациенток и сделали аборт здоровой женщине. После потери ребенка ей пообещали выплатить компенсацию.

Об инциденте сообщил Telegram-канал Baza.

25 марта две женщины поступили в клинику: одна ждала планового осмотра, другая – операцию. Беременные пациентки не разговаривали на чешском языке, переводчик предоставлен не был.

В результате врачи перепутали женщин и случайно провели операцию здоровой пациентке.

После случившегося всех врачей, причастных к трагедии, отстранили. Женщине и ее семье будет выплачена компенсация. В дело вмешались следователи. Минздрав страны выразил сочувствие пациентке.

Ранее сообщалось, что дочь музыканта Михаила Турецкого Наталья решила сделать операцию ради шанса забеременеть. Отмечалось, что, будучи беременной в третий раз, она решилась на аборт – у ребенка нашли синдром Дауна.