Жителей Сургута попросили отказаться от стирки белых вещей из-за проблем с водой

Жителей Сургута попросили воздержаться от стирки белых вещей. Предупреждение связано с ухудшением качества воды.

Как объяснили в Горводоканале, в городе увеличился водоразбор в связи с подготовкой ко Дню знаний. Это, заявили в службе, может привести к временному ухудшению качества воды.

«В случае ухудшения качества воды просим вас воздержаться от стирки белых вещей в стиральных машинках и проявить терпение – качество воды нормализуется, как только восстановится нормальный режим работы системы холодного водоснабжения», - сказано в обращении к жителям.

Местная жительница рассказала, что неисправности наблюдаются несколько лет, а из крана течет мутная вода. После стирки вещи портятся, требуется частая замена фильтров.

Telegram-канал «Кровавая барыня» прокомментировал случившееся. «Сегодня сургутянам советуют не стирать белое, завтра, может, посоветуют и не дышать, если запах не нравится», - говорится в публикации.

Ранее россиян предупреждали об увольнении за посещение линейки 1 сентября вместо работы. Юрист объяснила, что День знаний не является праздником, ради которого предоставляют выходной.