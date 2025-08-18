В России сотрудников предупредили об увольнении с работы за посещение школьной линейки 1 сентября

Юрист Валентина Яковлева предупредила россиян об увольнении с работы за посещение школьной линейки 1 сентября. По словам эксперта по трудовому праву, День знаний не является праздником, ради которого предоставляют выходной. Об этом сообщает «Москва 24».

Валентина Яковлева рассказала, что работникам грозит увольнение, если они уйдут на школьное мероприятие без предупреждения. При отсутствии на рабочем месте более четырех часов человека могут лишить должности.

«Отсутствие менее этого времени может привести к дисциплинарной ответственности в виде замечания или выговора», - заявила юрист.

Чтобы избегать негативных последствий посещения линейки, Валентина Яковлева порекомендовала россиянам заранее написать заявление на отпуск за свой счет. Однако работодатель в праве его не подписать.

«Исключение составляют особые категории сотрудников, которые могут уходить в такой отпуск на срок до 14 календарных дней в году без согласования с руководством», - пояснила эксперт.

Ранее представитель РПЦ рассказал, кто виноват в пьянстве женщин в браке.