Житель Волгоградской области принял решение потратить 2 млн рублей на молоко, об этом сообщает V1.ru.

Эксперты сервиса «Контур. Маркет» решили провести исследование о самых дорогих покупках жителей Волгограда. Всего специалисты проанализировали более миллиона чеков из разных магазинов города и области.

Самый «богатый» чек на покупку оказался в Жирновском районе — некий мужчина купил 70 тысяч литров молока за 2,2 миллиона рублей. На второй строчке расположился чек, в котором пробито 144 тысячи куриных яиц. Их местный житель приобрел за 946 тысяч рублей. Одно яйцо обошлось покупателю в 6,5 рублей.

Тройку самых дорогих покупок замыкают арбузы — покупатель из Быковского района приобрел их на сумму 772 тысячи рублей. Чеки из магазинов брендовой одежды в Волгоградской области тоже присутствуют в списке — самый большой из них на 213 тысяч рублей. В чеке 14 позиций одежды.

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