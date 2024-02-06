В Новосибирске пес раскрыл измену, съев трусы любовницы хозяина

В Новосибирске пес помог раскрыть измену хозяина, съев трусы его любовницы. О необычной истории из практики ветеринарного врача сообщает Kp.ru.

Ветеринарный врач Андрей Багатов вспомнил случай, когда к его коллегам привели лабрадора. Супружеская пара заметила, что у пса появились проблемы с активностью и аппетитом. Они решили показать его специалисту. Врачи провели операцию.

«Они достали из него женские стринги, которые пес проглотил. Врачи радостно вынесли эту находку хозяевам, сказали, что суть недомогания было инородное тело в желудке», – поделился он.

Ветеринар отметил, что владельцы были удивлены, особенно женщина. Она поняла, что трусы принадлежат не ей – они были явно малы по размеру. По словам специалиста, по лицу мужчины все было понятно, казалось, что он хотел провалиться под землю.

«Порой радостные события для нас, врачей, оказываются печальны для владельцев», – добавил ветеринар.

Ранее мы писали о том, что считавшаяся умершей пенсионерка выбралась из гроба и пошла на кухню готовить еду. Соседи старушки были удивлены, когда не обнаружили ее в гробу, который оставили для прощания в доме. Шли поиски, в какой-то момент соседи заметили бабушку на кухне, спокойно готовящую еду.