Житель Подольска познакомился с девушкой в Сети и получил 15 лет за госизмену

Житель Подольска познакомился в интернете с девушкой и получил 15 лет за госизмену. Подробности неудачного романа приводит РИА Новости.

По данным агентства, мужчина 2000 года рождения в одном из чат-ботов завязал контакты с якобы гражданкой Украины. Однако в начале февраля через ее аккаунт на связь с ним вышел некто, представившийся сотрудником украинской военной разведки, и под угрозой расправы потребовал осуществить несколько противоправных деяний. Подольчанин согласился.

По заданию спецслужб киевского режиме он поджег релейный шкаф на Курском железнодорожном направлении. После он должен был демонстративно сжечь Коран в центре Москвы, однако был оперативно задержан правоохранителями.

«Его деяния квалифицированы следственной службой Управления по признакам преступлений, предусмотренных статьей 275 „Государственная измена в форме оказания помощи иностранному государству и его представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ“ и частью первой статьи 281 УК РФ „Диверсия“», — приводит РИА Новости заключение суда.

Согласно вердикту, 3 года мужчина должен будет провести в тюрьме, а еще 12 — в колонии строгого режима.

Ранее мы писали о том, что сжегший Коран россиянин Никита Журавель получил 14 лет колонии по делу о госизмене.