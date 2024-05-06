Житель Петербурга шесть раз позвонил по номеру «112» и угрожал взорвать бомбу из-за сломавшегося телевизора

В Петербурге вынесен приговор местному жителю, который угрожал взорвать бомбу из-за сломавшегося телевизора. Его ограничили в свободе сроком на 1,5 года.

О наказании сообщил Telegram-канал Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Уголовное дело в отношении петербуржца рассматривал Петроградский районный суд. Установлено, что в мае и декабре 2023 года мужчина шесть раз позвонил по номеру «112». Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Звонивший утверждал, будто взорвет гранату на чердаке дома. Позже сообщил, что взял заложников и будет их убивать каждые 5 минут. Потом он обещал взорвать бомбу. Оказалось, причина его угроз людям – сломавшийся телевизор.

О звонившем известно, что он постоянно сидел дома, так как не мог передвигаться.

Ранее сообщалось, что школьница в Подмосковье обвинила дядю в изнасилованиях. Мужчина заставлял молчать и угрожал сдать в детский дом.