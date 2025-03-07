Житель Нижнего Новгорода в качестве подарка привел жене коня на девятый этаж

Житель Нижнего Новгорода оригинально поздравил жену с 8 Марта. Он привел к двери супруги коня.

Мужчина завел животное на девятый этаж многоэтажки, расположенной на Космической улице. При входе лошадь упрямилась и ворочала головой, пишет РЕН ТВ.

Несмотря на трудности, животное и его новый хозяин вошли в дом. Мужчина утверждает, что нашел коня у алкомаркета, решил, что лошадь потерялась.

В прошлом году житель Кемеровской области подарил возлюбленной лошадь. Подарок тоже был сделан на Международный женский день.

Также сообщалось, что житель Гомеля устроил двухлетнему сыну сюрприз и привел на день рождения коня. Он забрался с животным на второй этаж дома. Однако жена не позволила войти в квартиру.