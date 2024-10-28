Житель Индии умер и оставил состояние больше чем в $100 млн своей любимой собаке

Миллионер из Индии умер в возрасте 86-ти лет, и все его состояние перешло его любимой собаке, а также дворецкому и повару. За свою жизнь бизнесмен смог накопить более $100 млн. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Предприниматель готовился к своей смерти, поэтому заранее составил завещание, которое шокировало его близких. Дело в том, что родственникам миллионера почти ничего не досталось. Все унаследовала любимая собака мужчины по кличке Тито. Кроме того, ее умерший хозяин прописал, чтобы после его кончины за овчаркой должным образом ухаживали и заботились.

Отмечается, что миллионер был очень привязан к питомцу и в целом любил животных. Жены у него не было, как и детей. Поэтому то, что не перешло собаке, забрали сотрудники бизнесмена, которые были рядом с ним — дворецкий и повар.

По данным источника, предприниматель разбогател благодаря семейному бизнесу. В 1991 году он возглавил империю Tata, и под его руководством она стала приносить большие деньги.

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