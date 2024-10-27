По цене квартиры: россиянка решила заработать на автографе известного певца

Жительница Уфы выставила на продажу автограф итальянского оперного певца Алессандро Сафина. Подпись на обратной стороне билета предприимчивая женщина оценила в 5 миллионов рублей.

Как отметил портал Mkset, за эти деньги в регионе можно приобрести однокомнатную квартиру.

В объявлении женщина утонила, что лично посетила концерт Сафина, который состоялся в Уфе в марте 2024 года. При этом стоимость билетов на мероприятие составляла от 2 до 8 тысяч рублей.

Продавец также пообещала, что покупатель сможет провести любые проверки подлинности автографа.

Алессандро Сафина прославился после исполнения хита Luna в 2000 году. Он также снимался в бразильском сериале «Клон».

Ранее Лидер и гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов рассказал, как Никита Джигурда дал просящему деньги мужчине автограф вместо купюр.