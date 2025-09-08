Женщины делают операции по уменьшению роста, чтобы найти спутника жизни

В клиниках Стамбула фиксируют растущий спрос на пластическую операцию по укорочению ног. Как сообщает издание Vice, высокие женщины прибегают к этой дорогостоящей и болезненной процедуре в надежде повысить свои шансы в личной жизни и найти спутника выше себя ростом.

Хирургическая процедура заключается в резекции (удалении части) бедренной или большеберцовой кости. Кость рассекается, из нее удаляется фрагмент, после чего оставшиеся части фиксируются с помощью металлического стержня. В результате вмешательства длина бедра можно уменьшить на 5,5 см, а голени — на 3 см. По данным издания, одна из пациенток таким образом сократила свой рост со 172 до 167 сантиметров.

Несмотря на растущий интерес, подобные операции не так популярны, как липосакция, ринопластика и увеличение груди. По информации Daily Mail, с 2023 года в одной из стамбульских клиник было проведено не менее 10 таких операций.

Эксперты отмечают высокие риски процедуры, включая возможность повреждения нервов, кровеносных сосудов, образование тромбов или неравномерную длину ног. Нет данных о том, столкнулись ли прооперированные женщины с осложнениями и помогли ли им эти жертвы достичь счастья в личной жизни.

