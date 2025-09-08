«Иногда не берут на роль»: Дарья Пицик высказалась о своем высоком росте

Актриса Дарья Пицик высказалась по поводу своего высокого роста. Она призналась, что гордится своей особенностью и считает «плюсом».

Артистка рассказала, что в подростковом возрасте переживала из-за роста, но это быстро прошло. Мама отдала Дарью в плавание, благодаря спорту она перестала сутулиться и научилась уверенно держаться. Пицик до сих пор следит за собой и укрепляет спину.

«В кино и театре бывают разные ситуации: иногда тебя не берут на роль, потому что партнер уже утвержден и он ниже, а по сюжету герои должны быть одного роста или мужчина — выше. Но, с другой стороны, есть роли, где миниатюрные актрисы не подходят, а я — в самый раз. Так что везде свои плюсы и минусы.

Я горжусь своим ростом, привыкла к нему и считаю его скорее плюсом. А в профессии важно не зацикливаться на условных «недостатках», а использовать свои сильные стороны и постоянно работать над мастерством», - сказала Дарья.

Также она призналась, что рост мужчины не является критерием в отношениях. «Главное, чтобы рядом был человек, с которым ты чувствуешь себя счастливой и есть взаимопонимание, уважение и любовь», - заключила Пицик.

