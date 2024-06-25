Женщину парализовало на прогулке после ожога крапивой

Женщину частично парализовало после ожога крапивой. Инцидент произошел в Северной Америке. Подробности сообщает New York Post.

Жительница увлекается хайкингом и часто гуляет по лесам, а также горным местностям. В этот раз она решила проложить маршрут в горах Сьерра-Невада. Целый день женщина гуляла, а когда подошла к ручью, почувствовала сильную боль. Она подумала об укусе паука или другого насекомого, но со временем стала чувствовать себя еще хуже.

После того как у жительницы онемела нога, она уже с трудом стала передвигаться и забила тревогу. Женщина позвонила в экстренные службы и рассказала о ситуации. У нее разрядился телефон, и она осталась на месте, чтобы дождаться помощи.

Прибывшие на место спасатели нашли женщину, которая была частично парализована. Она не могла спуститься с горы, ей помогали это сделать, путь занял пять часов.

Когда жительница была доставлена в больницу, выяснилось, что таким образом ее организм отреагировал на ожог крапивы. Она даже не запомнила, когда проходила мимо нее, но в горах действительно есть это растение.

Отмечается, что на данный момент самочувствие женщины улучшилось. Она может передвигаться, но еще не до конца восстановилась.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирске хирурги удалили пациентке опухоль мозга, изуродовавшую лицо. Женщина целых десять лет скрывала дефект с помощью прически, так как работает стилистом-парикмахером.