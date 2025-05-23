Женщине удалили 13 органов после отравления на рождественском ужине

Жительнице Британии удалили 13 органов после отравления на рождественском ужине. 39-летняя Ребекка Хинд из Камбрии столкнулась с кошмарными последствиями обычного приема пищи. Подробности сообщает The Sun.

По данным источника, все произошло в 2018 году. Женщина отравилась во время рождественского ужина и попала в больницу. Там у нее обнаружили редкое онкологическое заболевание – псевдомиксому брюшины (ПМП).

Изначально врачи лечили пациентку антибиотиками, но после томографии обнаружили опухоли, покрытые желеобразной слизью. В 2019 году Ребекке провели две сложнейшие операции: сначала удалили аппендикс, часть брюшины и шесть литров муцина, затем — еще 11 органов, включая селезенку, матку и часть кишечника. Химиотерапия и экспериментальное лечение не помогли — болезнь признали неизлечимой.

Несмотря на ежедневный прием 60 таблеток и илеостому, Ребекка старается не унывать и занимается своими любимыми делами. Она катается на серфинге, летает на воздушном шаре и участвует в благотворительных заездах. Сейчас она собирает средства для исследований ПМП, надеясь помочь другим пациентам с этим малоизученным диагнозом.

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