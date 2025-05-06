У россиянина за три года вырос гигантский «дьявольский рог» на голове

В Набережных Челнах прооперировали мужчину с большим «дьявольским рогом» - так в народе называют кератому. Медик, лечивший россиянина, признался, что раньше не видел подобные образования. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам пациента, «рог» начал у него расти на затылке в 2022 году. Он не стал обращаться за помощью, так как никаких проблем от этого у него не было. Однако за три года кератома выросла до 11 сантиметров, и мужчине стало неудобно спать. Кроме того, появились болезненные ощущения.

Россиянин пришел в больницу и озадачил сосудистого хирурга, который за 25 лет практики не видел «рог» таких гигантских размеров. Медик признался, что обычно «дьявольские рога» не растут и не доставляют дискомфорт, но в данном случае образование могло стать злокачественным, поэтому его решили удалить.

После операции место, где была кератома, прижгли, чтобы там больше не появлялись опухоли. Уточняется, что мужчину уже выписали из больницы.

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