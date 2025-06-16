Женщина выжила благодаря грудным имплантам после 20 ударов ножом на парковке торгового центра

В Китае неизвестный напал на женщину на парковке торгового центра и нанес 20 ударов ножом. Она выжила благодаря имплантам – незадолго до случившегося китаянка сделала операцию по увеличению груди.

Подробности происшествия сообщает World of Buzz.

22 мая около 17:40 мужчина взял в заложники женщину на парковке ТЦ после того, как она закончила делать покупки. Преступник потребовал заплатить за парковку и затем заставил покинуть место с ним.

Когда злоумышленник отвлекся, жертва успела написать парню и указать местоположение. Бойфренд отследил местоположение и передал полиции координаты.

Когда правоохранители прибыли к ТЦ, мужчина нанес жертве удары ножом в грудь. После этого он скончался. Женщину доставили в больницу: оказалось, что один удар задел легкие, большую часть поглотили импланты.

Ранее сообщалось, что дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная сделала подтяжку груди после рождения сына.