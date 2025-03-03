Женщина вышла замуж за родного отца, представив его своим троюродным братом

В США женщину задержали после того, как выяснилось, что она вышла замуж за родного отца. Позже появилась информация, что это неединственный брак американки, поэтому ее обвинили еще и в многомужестве. Об этом сообщает WEHT.

По данным источника, 44-летняя женщина в июле 2024 года сыграла свадьбу со своим отцом. Чтобы этот союз зарегистрировали, в документах они указали, что являются троюродными братом и сестрой. Однако ДНК-тест доказал, что прямое родство у них составляет 99,99 процентов.

Также, как стало известно уже во время разбирательств, американка уже была замужем. С бывшим она развелась только спустя пять дней после церемонии с отцом.

Сестра мужчины, женившегося на дочери, рассказала, что у него не было родительских прав, так как, когда его наследница была маленькой, он сел в тюрьму. Но, по ее словам, о родстве они все же знали, так как вели переписку. Предположительно, пожениться они решили ради пособий, которые могла получать супруга заключенного.

Отметим, что расследование все еще продолжается.

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