Женщина в Ленобласти назвала заболевшую собаку ребенком и вызвала ей скорую

В Ленинградской области женщина выдала собаку за ребенка и вызвала животному скорую помощь. Врачи были удивлены, увидев в качестве пациента чихуахуа.

Подробности приводит сайт aif.ru.

Россиянка позвонила диспетчеру скорой и заявила, что у нее заболел ребенок, решив, что человеческие врачи помогут лучше ветеринаров. Прибывшие медики нашли на месте чихуахуа вместо малыша. Эта порода собак считается самой маленькой на планете.

После случившегося в регионе жителям напомнили, при каких состояниях выезжает скорая. Речь идет о нарушении сознания и дыхания, обострении психических расстройств, нарушении работы какого-либо органа, травмах и ожогах, температуре у детей до трех лет выше 39, а также родах или угрозе беременности. Гражданам разъяснили, что скорая не выписывает назначения и не дает больничный.

Ранее сообщалось, что в Москве у метро «Лианозово» около недели сидит одна и та же собака. Она будто ищет хозяина глазами и никого не подпускает. Этой информацией поделились неравнодушные горожане. Некоторые жители подкармливают пса курицей. В городских приютах собаку не принимают – они переполнены. Судьба животного остается неопределенной.