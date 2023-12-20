Российского «Хатико» пытаются пристроить в добрые руки: ночует у метро и ждет хозяина

В Москве появилась история, напоминающая знаменитую легенду о Хатико. Возле станции метро «Лианозово» одна собака уже около недели сидит и будто ждет своего хозяина, ища его глазами. Внимательные горожане поделились информацией с телеканалом «360».

По словам очевидцев, собаку заметили несколько дней назад между Бескудниково и Лианозово. Чаще всего ее можно увидеть у входа в метро. Лара, одна из свидетельниц происшествия, отметила, что собака больше недели на этом месте.

«Никого к себе особо не подпускает и кого-то постоянно выискивает», — пояснила она.

Нашлись неравнодушные женщины, которые подкармливают «Хатико» курицей.

Местные жители предполагают, что ранее эта собака жила в гаражах и имела друга, который теперь исчез. Возможно, его куда-то увели или что-то случилось. Теперь одинокое животное скитается в поисках своего товарища.

«Ее либо оставили, либо какой-то несчастный случай произошел, но она откровенно кого-то ждет», — добавила очевидица.

Одни из свидетельниц утверждают, что пытались организовать сбор средств для отлова и временного содержания собаки, но позднее организаторы акции исчезли, а городские приюты отказались принимать собаку, так как они переполнены. Таким образом, судьба брошенного животного пока остается неопределенной, а загадка о том, куда пропал ее хозяин, остается нерешенной.

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