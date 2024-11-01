Мальчик попал в больницу с семисантиметровой иглой в мочеиспускательном канале

Подмосковные врачи достали семисантиметровую иглу из мочеиспускательного канала 11-летнего мальчика. На вопрос, как она туда попала, ребенок ответил, что просто игрался.

О случившемся врачи Московского областного центра охраны материнства и детства узнали, когда ребенок пришел на прием. Мальчик жаловался на боль при мочеиспускании. Рентген показал большую иглу в его мочеиспускательном канале. Юный пациент заявил, что она туда попала во время игры, пишет Telegram-канал Baza.

Врачи смогли достать семисантиметровую иглу без операции и разрезов, методом цистоскопии, при котором используют миниатюрные щипцы и мини-камеры.

Ребенка выписали из больницы. Врачи отмечают, что дети во время переходного возраста проявляют повышенный интерес к своему телу.

До этого в Подмосковье врачи помогли 20-летней пациентке с редким недугом из-за пирсинга.

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