Женщина случайно оторвала себе палец обручальным кольцом и оказалась у хирурга

Жительница Москвы случайно оторвала себе палец обручальным кольцом. Но хирурги смогли помочь женщине. Об этой истории из врачебной практики сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Оказалось, что женщина занималась домашними делами и зацепилась обручальным кольцом. Она сильно дернула и лишилась нескольких фаланг. Она поступила в ГКБ им. А.К. Ерамишанцева, где приняли решение о срочной операции, чтобы спасти часть руки.

«Во время травматологического этапа выполнен остеосинтез спицами, чтобы зафиксировать положение поврежденного пальца, также были сшиты сухожилия. На микрохирургическом этапе были сшиты две вены и артерия, обеспечивающие ток крови», – рассказали в пресс-службе.

Хирургическое вмешательство длилось четыре часа. После этого пациентка пробыла в медучреждении несколько дней, после чего ее отпустили домой.

Специалисты говорят, что функция пальца восстановится, но москвичке требуется реабилитация.

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