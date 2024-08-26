Опубликовано 26 августа 2024, 17:501 мин.
Подумала, что лед: 25-летняя туристка проглотила стекло, когда ела мороженое на теплоходе в Петербурге
25-летняя девушка проглотила стекло с мороженым на теплоходе в Петербурге.
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В Санкт-Петербурге 25-летняя девушка проглотила стекло, съев мороженое в ресторане на теплоходе. Туристку госпитализировали.
Подробности приводит РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.
По его данным, туристка села на теплоход около Дворцовой набережной. В ресторане на борту она заказала мороженое.
Девушка почувствовала хруст на зубах, но думала, что это лед. Позже ей стало плохо, туристке потребовалась помощь врачей. Оказалось, что стекло попало в рот и желудок. Другие подробности не раскрываются.
Ранее сообщалось, что в Кировской области 53-летнему мужчине провели операцию, в ходе которой достали из печени 9-сантиметровый кусок стекла с острыми краями. Он прожил с инородным телом 10 лет и испытывал боль все это время.