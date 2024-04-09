Женщина пыталась накормить детей булочками с крысиным ядом

34-летняя жительница Тирасполя пыталась в парке накормить детей выпечкой с крысиным ядом. Ее задержали, женщина стоит на учете у психиатра и нарколога.

Подробности приводит пресс-центр МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

9 апреля семья с двухлетней дочерью гуляла в Екатерининском парке. Девочка убежала от родителей по аллее, а когда вернулась, была с булочкой, которую успела надкусить.

Родители заметили, что от сдобы пахло ацетоном, а внутри содержались гранулы синего цвета. Взрослые отобрали у ребенка мучное изделие и разыскали женщину, раздавшую угощение детям. На место вызвали милицию.

Женщину задержали, установлено, что помимо наблюдения у психиатра и нарколога, она числится в инспекции по делам несовершеннолетних как неблагополучный родитель.

Начата проверка, назначена экспертиза. Ребенка, откусившего булочку, доставили в больницу, у девочки подозревают отравление крысиным ядом.

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