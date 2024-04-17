Женщина привезла труп дяди на инвалидной коляске в банк, чтобы взять на него кредит

Женщина привезла в банк умершего дядю на инвалидной коляске, чтобы взять на него кредит. Все произошло в Бразилии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

На днях жительница по имени Эрика де Соуза Виейра Нуньес посетила банк в Рио-де-Жанейро, чтобы взять кредит на 68-летнего дядю. Она намеревалась получить 17 тысяч реалов (309 тысяч рублей), но сотрудников смутил внешний вид ее родственника. Дело в том, что она привела с собой мужчину на инвалидной коляске, который не двигался и был слишком бледным. Работники банка вызвали скорую помощь, а женщина делала вид, что общается с родственников. Жуткое видео даже опубликовали в соцсетях.

На кадрах Эрика держала ручку и пыталась отдать ее дяде. А он не реагировал. В какой-то момент она пытается вставить ручку ему между пальцев и подписать договор.

«Дядя, ты слушаешь? Распишись здесь и перестань причинять мне головную боль», – говорит на кадрах племянница.

Прибывшие на место медики заявили о смерти клиента. Они сказали, что его не стало еще до визита в банк. Женщина была задержана. Расследование продолжается, выясняется точное время смерти мужчины, и кто еще из родственников имеется у этой семьи.

Ранее мы писали о том, что 28-летняя женщина умерла в больнице от чрезмерного употребления воды.