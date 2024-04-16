28-летняя девушка умерла в больнице от чрезмерного употребления воды

В Англии 28-летняя девушка умерла от чрезмерного употребления воды. Она несколько раз жаловалась медицинским работникам, но друзья говорят, что никаких мер сотрудники не предпринимали. Об этом сообщает газета The Guardian.

По данным источника, когда-то жительнице Лиллиан Лукас диагностировали расстройство психики и ей необходимо было периодически проходить лечение в клинике в Кьюстоке. При этом она была активной и даже работала на должности медсестры в психиатрической больнице.

Во время очередного лечения врачи прописали пациентке препарат, имеющий серьезные побочные эффекты. Один из них – неконтролируемое желание пить воду, которое называют психогенной полидипсией. Так как у девушки были некоторые знания, она боялась принимать именно этот препарат и интересовалась у сотрудников, точно ли эти риски не опасны для ее здоровья. Но медики успокаивали ее и говорили, что наблюдают за ситуацией.

При этом мать пациентки рассказала, что ее состояние ухудшилось, а персонал не оказывал ей должного ухода. Она несколько раз жаловалась на самочувствие, но, по словам родных, никаких действий не предпринималось.

8 сентября девушка в последний раз вышла на связь и снова пожаловалась на здоровье. Через несколько часов с матерью связались сотрудники клиники, которые рассказали, что Лиллиан выпила много воды, упала на пол и перенесла несколько судорог. После этого у нее случился сердечный приступ, и она умерла.

Отмечается, что родители обратились в суд и требуют рассмотрения дела. Расследование продолжается.

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