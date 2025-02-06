Женщина пережила клиническую смерть и очнулась матерью

В Англии 30-летняя женщина пережила клиническую смерть, а когда очнулась, у нее на руках уже был новорожденный малыш. Оказалось, что врачи сделали ей кесарево сечение, пока пытались запустить ее сердце. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что в больницу англичанка поступила на 37-й неделе беременности. Она жаловалась на боли в груди. Пока женщина ждала своей очереди на прием, она неожиданно упала в обморок, и у нее остановилось сердце.

30 медиков стали экстренно реанимировать пациентку. Одновременно с этим они делали кесарево. В итоге женщину удалось спасти. Клиническая смерть длилась 14 минут.

После произошедшего англичанка три дня пролежала в коме. А когда очнулась, испытала ужас, так как не обнаружила ребенка в животе. Ее успокоил муж, который ей рассказал, что их дочь абсолютно здорова. Родители назвали ее Бо.

Ранее в Петербурге мать уронила трехмесячную малышку и проломила ей череп.