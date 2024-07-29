«Поистине чудо, что она с нами»: как живет девочка, рожденная с половиной сердца

Британские врачи провели сложную операцию по спасению ребенка, у которого работала лишь левая сторона сердца. Девочка с половиной органа благополучно перенесла хирургическое вмешательство и теперь ни в чем не уступает своим сверстникам, пишет Doctorpiter.ru.

Мать ребенка узнала о редкой патологии на 20 неделе беременности. Когда малышка появилась на свет, то диагноз подтвердился — у нее работала лишь половина сердца, из-за этого кровь не перекачивалась в легкие. Дети с таким недугом обычно малоподвижны, сонливы и имеют синюшные отеки,

На пятой неделе после рождения маленькую пациентку прооперировали. Врачи сделали так, что левая сторона сердца начала выполнять функции правой, при этом выполняя и свои тоже. Юную британку, к слову, назвали Hope, что с английского означает надежда.

«Если посмотреть на Хоуп сейчас, вы бы никогда не догадались, что у нее работает лишь половина сердца. Это поистине чудо, что она с нами», — рассказала мама девочки.

Ранее российские врачи спасли ребенка, родившегося с пулей в животе. Опасный предмет попал в малыша из-за отца.