Женщина отомстила возлюбленному, пропитав его трусы ядом

В Китае женщина решила отомстить возлюбленному и пропитала его трусы ядом. Об этом сообщает зарубежное издание South China Morning Post.

Трагический случай произошел 8 лет назад. Мужчина попал в больницу накануне 60-летия, но врачи не сумели спасти его жизнь. Судебная экспертиза показала, что причиной смерти стало отравление токсичным веществом, которое, попадая в организм, поражает легкие, почки и печень. Спустя время дочь потерпевшего обнаружила в сиропе от кашля яд и обратилась в полицию. В результате правоохранители арестовали его любовницу.

Выяснилось, что отношения пары начались в 2011 году. Женщина настаивала на свадьбе, но партнер отказывался. Кроме того, он пытался избавиться от отношений, обманув, что у него рак. Тогда она из мести подмешала яд в сироп от кашля и пропитала им нижнее белье мужчины. Потерпевший стал жаловаться на сильную боль, а его кожа начала гнить.

Женщину приговорили к 14 годам лишения свободы.

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