Диагноз был поставлен еще до рождения: врачи удалили новорожденному гигантскую опухоль, мешавшую есть

Новорожденному с редкой патологией в Подмосковье потребовалась экстренная медицинская помощь. Врачи выявили у младенца врожденный эпулис верхней челюсти, который мешал ему есть, передает mk.ru.

По информации журналистов, патологию у новорожденного обнаружили специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства. Врачи поставили диагноз еще до рождения — об изменения стало известно во время скрининга мамы.

Эпулис — доброкачественное образование на челюсти, поэтому медики приняли решение о проведении операции сразу после рождения малыша. В ходе хирургического вмешательства врачи убрали 6-сантимеровую опухоль, которая мешала кормить грудничка.

Патология, зафиксированная у ребенка в Московской области, крайне редкая. По словам специалистов, она связана с генетическими мутациями в организме.

Ранее в Приморье врачи спасли беременную женщину. У нее обнаружили 18 опухолей в матке.