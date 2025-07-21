Женщина обнаружила дома 70 цыплят, вылупившихся из магазинных яиц

В Китае женщина вернулась из отпуска и обнаружила дома 70 цыплят, вылупившихся из магазинных яиц. Она полагает, что причиной выведения могла стать сильная летняя жара, которая схожа с инкубацией.

Подробности сообщает газета Huanqiu.

Женщина купила в магазине около 90 яиц. После этого она отправилась в двухдневный отпуск.

По возвращении ее ждали наполненная цыплятами кухня и громкое чириканье. Семья накормила птенцов рисовой кашей, используя шприцы. Из старой одежды для них создали комфортные условия.

Двоих цыплят женщина оставила себе, остальных передала родителям, которые живут за городом.

Такие случаи, как этот, - большая редкость. Появление птенцов возможно при совпадении нескольких факторов, включая условия окружающей среды.

Ранее сообщалось, что в России массово избавляются от кур-несушек из-за падения цен на яйца.