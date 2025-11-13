Женщина купила яйцо в интернет-магазине и вырастила эму

Жительница Великобритании купила оплодотворенное яйцо в интернет-магазине и вырастила из него эму – птицу, которая занимает второе место по величине после страуса. Птице сейчас три года, девушка воспитывает ее как члена семьи.

О необычном случае сообщает Gloucestershire Live.

Зимой 2022 года девушка по имени Ри Эванс заказала в популярном интернет-магазине яйцо за 37 фунтов стерлингов (3,9 тыс. рублей по нынешнему курсу). Когда оно прибыло, Ри положила яйцо в инкубатор. Оно требовало ежедневного ухода и регулярного переворачивания.

«Это был довольно напряжённый процесс. Я почти потеряла надежду и достала яйцо из инкубатора, как вдруг услышала щебетание. Три дня спустя яйцо вылупилось», - вспоминает девушка о процессе инкубации.

Ожидаемая продолжительность жизни эму – 35 лет. Девушка рассказала, что интерес к доисторическим птицам возник после просмотра фильма «Парк Юрского периода».

Ранее девушка вырастила несколько птиц – двух гусей, индюков, попугая и зябликов. Хозяйка эму говорит, что балует птицу свежими овощами и фруктами, а также специальными гранулами. Также в вольере установлена обогревательная лампа.

