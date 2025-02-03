Женщин спасли с фермы по сбору яйцеклеток в Грузии

В Грузии спасли трех тайских женщин, попавших на «ферму для выработки яйцеклеток». Операция стала возможна благодаря другой пострадавшей – она смогла заплатить банде выкуп и вернуться в Таиланд.

Подробности сообщает Bangkok Post.

Как следует из публикации, женщин спасли от китайских преступников – они занимались незаконным сбором яйцеклеток в Грузии. Женщинам предлагали работу суррогатной матери – на деле им вводили гормоны, чтобы собирать яйцеклетки.

Одна из освобожденных рассказала, что нашла вакансию, в которой обещали заработок 17 тыс. долларов. Работодатель оплатил визы и расходы на поездку. В действительности некоторым женщинам вообще не платили.

Преступную схему помогла раскрыть пострадавшая женщина – она заплатила банде 2 тыс. долларов. По возвращении освобожденная рассказала, что на ферме остались другие тайцы, у которых нет средств на выкуп.

В конце 2024 года сообщалось, что в Перу родился первый ребенок из созревшей вне тела яйцеклетки.