Женившегося на приемной матери финалиста шоу «Ты супер!» посадили

В Казани суд вынес приговор 24-летнему финалисту шоу «Ты супер!» Даниилу Зарипову, женившемуся на приемной матери Айсылу Чижевской. Мужчине назначили 2 года колонии за кражу денег со счета друга.

Об этом сообщает Kp.ru.

Зарипов будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Установлено, что молодой человек украл карту друга и потратил с нее 5,6 тыс. рублей. Когда Зарипов вернулся к приятелю, тот уже обратился в полицию. Товарищи помирились, но ход делу был дан.

В другом случае суд мог бы назначить условное наказание, тем более, что певец возместил ущерб. Однако за плечами Зарипова было три уголовных дела, включая хранение наркотиков.

Напомним, Зарипов сыграл свадьбу с приемной матерью, но спустя время появились сообщения о его измене. В конце января Чижевская сообщила, что еще не развелась с Даниилом. По ее словам, муж сам просил не оформлять развод.